Beşiktaş, Midtjylland Maçına Hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu rövanşında yarın TSİ 20.00'de deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman takım toplantısıyla başladı. Isınma hareketleri yapan siyah-beyazlılar, ardından pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarınki maçın taktik çalışmaları üzerinde duruldu. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Wilfred Ndidi, bireysel program dahilinde takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, bugün saat 15.00'te Danimarka'ya gidecek.