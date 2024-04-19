Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Beşiktaş, galibiyete yaklaştı.

19.04.2024 21:53
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- Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Muçi'nin pasında Milot Rashica'nın ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

13. dakikada Rashica'nın sol taraftan ortasında Ankaragücü savunmasında Kazımcan'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak kornere gitti.

18. dakikada Rashica'nın pasında topla buluşan Gedson, bekletmeden pasını Muçi'ye verdi. Bu oyuncunun ceza yayı içerisinden vuruşunda top kaleci Bahadır'ın solundan filelerle buluştu. 1-0

22. dakikada Gedson'un ceza yayı gerisinden sert vuruşunda kaleci Bahadır sol köşeye gelen topu kornere çeldi.

39. dakikada Morutan'ın sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada kaleye yönelen top önce üst direğe çarptı ardından kaleci Ersin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Pozisyonu devamında kale önünde Efkan'ın kafa vuruşunu Svensson uzaklaştırdı.

Hakemler: Bahattin Şimşek, Esat Sancaktar, Yusuf Bozdoğan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Worrall, Necip Uysal, Emrecan Terzi (Tayyip Talha Sanuç dk. 44), Gedson, Al Musrati, Ghezzall, Muçi, Rashica, Muleka

Yedekler: Utku Yuvakuran, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Emrecan Uzunhan, Alex Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Fahri Kerem Ay, Mustafa Erhan Hekimoğlu

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Bassogog, Sowe

Yedekler: Ertaç Özbir, Atakan Çankaya, Chatzigiovanis, Pedrinho, Saponara, Flips, Arda Ünyay, Cephas, Macheda, Mert Çetin

Teknik Sorumlu: Halil Cihan Ünal

Gol: Ernest Muçi (dk.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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