Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasının ardından oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 16.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Karadağ ekibi Buducnost ile hazırlık maçı yapacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
A Milli Takım'ın EURO 2024 hazırlıkları kapsamında oynayacağı maç öncesi Macaristan Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu heyetine iftar daveti verdi. Davete, iki federasyonun başkanları ve yöneticileri katıldı. Resmi yemek organizasyonu ve iftar daveti, hediye takdimleriyle sona erdi.
AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, TPAO Batman Petrolspor yönetimi ve futbolcularıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde gerçekleştirilen programda, kulübün başarıları ve geleceği değerlendirildi. Nasıroğlu, TPAO Batman Petrolspor'un şampiyon olması için gereken desteği sağladıklarını ve kulübe destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, hafta sonu oynanacak olan Hacettepe 1945 maçına taraftarları davet ederek, takıma destek olmalarını istedi. Kulüp Başkanı Mustafa Demir ise teknik heyet ve futbolculara olan güvenini dile getirerek, TPAO Batman Petrolspor'un şampiyon olacağına olan inancını aktardı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapıldı. Milli oyuncuların olmadığı antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ve bireysel çalışmalarla devam eden idman, yarın yapılacak antrenmanla sürdürülecek.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 108-80 yenerek galibiyet elde etti.
Sivasspor, yoğun kar yağışı altında gerçekleştirdiği antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleri, kuvvet ve pas çalışmalarıyla maç için hazırlık yaptılar. Milli takım kampında bulunan bazı oyuncular ise antrenmana katılmadı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
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