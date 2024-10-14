Beşiktaş, Ratiopharm Ulm'u Farklı Yendi - Son Dakika
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Beşiktaş, Ratiopharm Ulm'u Farklı Yendi

Beşiktaş, Ratiopharm Ulm\'u Farklı Yendi

Beşiktaş, EuroCup'ta Ratiopharm Ulm'u 107-74 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

14.10.2024 22:39
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SALON: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ioannis Foufis, Carlos Cortes, Vasiliki Tsaroucha

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Allman 16, Mathews 15, Needham 9, Berk Uğurlu 9, Yiğit Arslan 12, Morgan 11, Sleva 15, Kerem Konan 2, Martin 12, Terry 6, Ata Özbek, Yağız Aksu

RATIOPHARM ULM: Weidemann 7, Santos 10, Jensen 3, Jessup 4, Essengue 19, Bretzel 4, Herkenhoff 5, Anigbata 2, Klepeisz 4, Saraf 16, Roby

1'İNCİ PERİYOT: 31-9

DEVRE: 61-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 89-49

Beşiktaş Fibabanka, EuroCup A Grubu 4'üncü haftasında evinde Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını 107-74 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş 2'nci galibiyetini elde ederken, Ratiopharm Ulm ise grupta ilk kez yenildi.

Kaynak: DHA

Basketbol, Beşiktaş, Almanya, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Ratiopharm Ulm'u Farklı Yendi - Son Dakika

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