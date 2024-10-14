SALON: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
HAKEMLER: Ioannis Foufis, Carlos Cortes, Vasiliki Tsaroucha
BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Allman 16, Mathews 15, Needham 9, Berk Uğurlu 9, Yiğit Arslan 12, Morgan 11, Sleva 15, Kerem Konan 2, Martin 12, Terry 6, Ata Özbek, Yağız Aksu
RATIOPHARM ULM: Weidemann 7, Santos 10, Jensen 3, Jessup 4, Essengue 19, Bretzel 4, Herkenhoff 5, Anigbata 2, Klepeisz 4, Saraf 16, Roby
1'İNCİ PERİYOT: 31-9
DEVRE: 61-28
3'ÜNCÜ PERİYOT: 89-49
Beşiktaş Fibabanka, EuroCup A Grubu 4'üncü haftasında evinde Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını 107-74 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş 2'nci galibiyetini elde ederken, Ratiopharm Ulm ise grupta ilk kez yenildi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Ratiopharm Ulm'u Farklı Yendi - Son Dakika
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