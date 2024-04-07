Beşiktaş Safi Çimento, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika
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Beşiktaş Safi Çimento, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Beşiktaş Safi Çimento, İzmir Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup etti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş Safi Çimento, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 34-23 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, maçın ilk yarısını 18-12 önde tamamladı ve ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek karşılaşmadan galip ayrıldı.

07.04.2024 19:09  Güncelleme: 19:11
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş Safi Çimento, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 34-23 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 18-12 önde tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Beşiktaş Safi Çimento, karşılaşmadan 34-23 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Safi Çimento, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika

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