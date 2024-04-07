Beşiktaş Safi Çimento, İzmir Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup etti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş Safi Çimento, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 34-23 mağlup etti.
Siyah-beyazlı ekip, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 18-12 önde tamamladı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Beşiktaş Safi Çimento, karşılaşmadan 34-23 galip ayrıldı.
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Turkcell Süper Kupa bugün saat 21.30'da 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet de karşılaşma için maçın oynanacağı stada geldi. İstanbukdına geldi. GAP Havalimanı'ndan takım otobüsüne binen Fenerbahçe kafilesi daha sonra kent merkezine gelerek stada geçti. - ŞANLIURFA
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Trendyol 1. Lig'de kazandıkları şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, Süper Lig'de oynama cesaretleri olduğuna vurgu yaparak, 'Bugün bunu bütün Türkiye'ye gösterdik. Çok önemli camiaların önünde lige çıktık. Süper Lig'e renk katacağımıza düşünüyorum. Bize inansınlar, bize ön yargı ile bakmasınlar' dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor...
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