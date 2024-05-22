Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni mağlup ederek 2-0 öne geçti - Son Dakika
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Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni mağlup ederek 2-0 öne geçti

Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'ni mağlup ederek 2-0 öne geçti

2023-2024 Hentbol Erkekler Süper Ligi Play-off Final Serisi ikinci maçında Beşiktaş Safi Çimento, rakibi Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni 41-30'luk skorla mağlup etti. Beşiktaş, seride 2-0 öne geçti.

22.05.2024 19:50  Güncelleme: 19:57
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2023-2024 Hentbol Erkekler Süper Ligi Play-off Final Serisi ikinci maçında rakibi Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni 41-30'luk skorla yenen Beşiktaş Safi Çimento, seride 2-0 öne geçti.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 21-14 önde kapattı.

Final Serisi üçüncü maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak. Şampiyonluk Etabı final serisi beş müsabakalık seride üç galibiyet üzerinden oynanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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