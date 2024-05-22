Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'ni mağlup ederek 2-0 öne geçti

2023-2024 Hentbol Erkekler Süper Ligi Play-off Final Serisi ikinci maçında rakibi Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni 41-30'luk skorla yenen Beşiktaş Safi Çimento, seride 2-0 öne geçti.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 21-14 önde kapattı.
Final Serisi üçüncü maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak. Şampiyonluk Etabı final serisi beş müsabakalık seride üç galibiyet üzerinden oynanıyor. - İSTANBUL
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