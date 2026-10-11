Beşiktaş sahasında Kocaelispor'u 2-1 yenerek Süper Lig'de 7. haftayı kapattı

Stat: Tüpraş

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ceyhun Sesigüzel, Suat Güz

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu (Dk. 71 Agbadou), Rıdvan Yılmaz (Dk. 71 Ouattara), Salih Özcan (Dk. 71 Ndidi), Orkun Kökçü (Dk. 84 Kartal Kayra Yılmaz), Miretti, Cerny (Dk. 39 İlhan Fakılı), Trossard, Vlahovic

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 87 Muharrem Cinan), Onur Öztonga (Dk. 87 Baku), Emir Ortakaya, Tayfur Bingöl (Dk. 71 Gulliksen), Show, Berkan Kutlu, Sissoho, Sousa (Dk. 61 Rivas), Agyei (Dk. 70 Aye), Metehan Altunbaş

Goller: Dk. 18 Orkun Kökçü, Dk. 31 Vlahovic (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 27 Show (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Tayfur Bingöl, Dk. 78 Serhat Öztaşdelen, Dk. 88 Selçuk İnan (Teknik direktör) (Kocaelispor), Dk. 78 Trossard (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 2-1 yendi.

İkinci yarıya Kocaelispor hızlı başladı. 48'inci dakikada gelişen atakta savunmanın arkasına sarkan Metehan Altunbaş, kale önünde topa vurmak istedi ancak kaleci Nübel araya girdi. Metehan, altıpas içinde Nübel'in kontrol edemediği ve boşta kalan meşin yuvarlağı tamamlamak istedi ancak top üst direğe çarparak auta çıktı.

51. dakikada Miretti'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İlhan Fakılı'nın sert şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52. dakikada ceza yayının sağından İlhan Fakılı'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta top yan direkten döndü. Dönen topu sol çaprazda önünde bulan Trossard'ın üst üste iki şutunda bu kez kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.