Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL