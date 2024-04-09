Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu. Basına kapalı olan idman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Siyah-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

09.04.2024 14:17
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti - Son Dakika

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