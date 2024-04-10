Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti

İngiltere'den takım satın alıyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Acun Ilıcalı'ya rakip olacak

İngiltere'de birçok kulübün sahibi var. Manchester City, Newcastle United ve Hull City gibi takımlar yabancı yatırımcılar tarafından satın alındı. Şimdi ise Dirk Kuyt ve diğer efsane isimlerin bir İngiliz takımını satın alacağı konuşuluyor.