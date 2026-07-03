Beşiktaş Scottie Wilbekin'i Transfer Etti

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD asıllı Türk oyuncu Scottie Wilbekin'i renklerine bağladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe Beko'da forma giyen 33 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fenerbahçe, Wilbekin ile mart ayının sonunda karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
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