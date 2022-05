Beşiktaş sezonun son derbisinde galibiyet istiyor - Son Dakika

Beşiktaş, sezonun son derbisinde sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Arda Kardeşler tarafından yönetilecek. Kardeşlerin yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yaparken, Bahattin Şimşek dördüncü hakem olacak.

Bu sezon ligde umduğunu bulamayan ve 3. teknik direktör olarak Valerien Ismael 'i 5 hafta önce göreve getiren Beşiktaş'ın tek düşüncesi, Fenerbahçe'yi yenerek ligde ilk beşe girmek. Şu an için Avrupa kupalarına katılma hedefinden biraz uzak olan siyah beyazlılar, kalan 3 maçını kazanıp Alanyaspor ve Başakşehir 'in puan kaybetmesini bekleyecek. Ligi ilk dörtte bitirmesi halinde Avrupa biletini alacak olan Kara Kartallar için bir diğer ihtimal de, Trabzonspor 'un kupayı alması ve kendisinin de ligi beşinci sırada bitirmesi olacak. Ezeli rekabete bu sebepler de eklendiğinde, Beşiktaş'ın kafasında kazanmaktan başka bir seçenek yer almıyor.Siyah beyazlılar, Valerien Ismael'in teknik direktörlüğe gelmesinden sonra oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Beşiktaş bu 5 maçta 8 gol atıp 7 gol yedi. Ligin ilk devresinde Fenerbahçe'nin sahasında oynanan mücadele 2-2 sonuçlanırken, Beşiktaş'ın gollerinin ikisini de Josef de Souza atmıştı.DEFANSTA ÖNEMLİ EKSİKLERBeşiktaş'ta Fenerbahçe maçının öncesinde defans hattında önemli eksikler bulunuyor. Valerien Ismael'in 3'lü sisteminde en önemli oyunculardan ikisi olan Rosier kart cezalısı, Vida ise hem sakat hem de babasının rahatsızlığından dolayı ülkesine gittiği için derbide yer alamayacak. Montero kart cezalısı olduğu için karşılaşmada forma giyemeyecek 3. futbolcu olurken, Gökhan Töre ve Mehmet Topal da sakatlıkları sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmeyecek. Beşiktaş için sevindirici haber ise Can Bozdoğan 'dan geldi ve genç futbolcu dün itibariyle takım çalışmalarına katıldı.VALERIEN ISMAEL SİSTEMDEN VAZGEÇMEYECEKBeşiktaş'a geldiğinden bu yana 3-4-3 sistemini oynatan teknik direktör Valerien Ismael, defans hattındaki önemli eksiklere rağmen sistemini bozmayı düşünmüyor.Vida ve Montero'nun yokluğunda, stoperde beklenenin aksine Necip yerine Umut Meraş 'a görev vermeyi düşünen Fransız teknik adam, geçen haftaki performansından memnun kaldığı Serdar Saatçı'dan da vazgeçmeyecek ve defansı Welinton - Serdar - Umut olarak sahaya sürecek.Antrenmanlarda orta sahanın defansif yönünde Rosier'in yerine Kenan Karaman 'ı deneyen Ismael, sol tarafta Rıdvan Yılmaz , orta ikiliye de Josef - Atiba'yı yazmış durumda. Valerien Ismael'in hücum üçlüsü ise Ghezzal - Batshuayi ve Larin'den oluşuyor. Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisindeki muhtemel onbiri; Ersin - Welinton - Serdar - Umut - Kenan - Josef - Atiba (Can) - Rıdvan - Ghezzal - Larin - Batshuayi şeklinde.- İstanbul