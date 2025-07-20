Beşiktaş, Shakhtar Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla devam etti. İdman, dar alanda yapılan maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün salonda basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL