Beşiktaş salonda çalıştı - Son Dakika
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Beşiktaş salonda çalıştı

10.08.2022 16:46
Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Valerien Ismael'in yardımcıları yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman; denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Futbolcular, üç grup halinde değişmeli olarak; bisiklet, kuvvet ve stretching çalışmaları gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor maçının hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş salonda çalıştı Beşiktaş salonda çalıştı Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Kaynak: DHA

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş salonda çalıştı - Son Dakika

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