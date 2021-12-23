Beşiktaş sürprize izin vermedi! Geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1 mağlup etti

Taraftarı önünde sürprize izin vermeyen Beşiktaş, ligin dibine demir atan Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Önder Karaveli yönetiminde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik aldı.

GHEZZAL GALİBİYETİ GETİRDİ

Adeta golle başlayan karşılaşmada Göztepe, 3. dakikada Ndiaye'yle öne geçti. Bu dakikadan itibaren siyah-beyazlılar rakip kalede baskısını artırırken, 31. dakikada Larin sahneye çıktı ve skoru dengeledi. 41. dakikada İzmir ekibi Soner'in kullandığı penaltıda golü bulamadı ve skoru eşitleme şansını kaçırdı. İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş peş peşe girdiği pozisiyonlarda golü bulamezken 60. dakikada Ghezzal, dengeyi bozan isim oldu. Ceza sahası dışından enfes bir vuruşla kaleci İrfan Can'ı mağlup eden Ghezzal skoru belirleyen isim oldu. Mücadeleyi 2-1 kazanan Kara Kartal, 28 puanla 7. sıraya yükseldi.