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Beşiktaş sürprize izin vermedi! Geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1 mağlup etti - Son Dakika

Beşiktaş sürprize izin vermedi! Geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1 mağlup etti

23.12.2021 22:04
Beşiktaş sürprize izin vermedi! Geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi. Geriye düştüğü maçı çevirmesini bilen Kara Kartal, Önder Karaveli yönetiminde henüz mağlubiyet yüzü görmezken puanını 28'e yükseltti ve 7. sıraya yükseldi.

Taraftarı önünde sürprize izin vermeyen Beşiktaş, ligin dibine demir atan Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Önder Karaveli yönetiminde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik aldı.

GHEZZAL GALİBİYETİ GETİRDİ

Adeta golle başlayan karşılaşmada Göztepe, 3. dakikada Ndiaye'yle öne geçti. Bu dakikadan itibaren siyah-beyazlılar rakip kalede baskısını artırırken, 31. dakikada Larin sahneye çıktı ve skoru dengeledi. 41. dakikada İzmir ekibi Soner'in kullandığı penaltıda golü bulamadı ve skoru eşitleme şansını kaçırdı. İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş peş peşe girdiği pozisiyonlarda golü bulamezken 60. dakikada Ghezzal, dengeyi bozan isim oldu. Ceza sahası dışından enfes bir vuruşla kaleci İrfan Can'ı mağlup eden Ghezzal skoru belirleyen isim oldu. Mücadeleyi 2-1 kazanan Kara Kartal, 28 puanla 7. sıraya yükseldi.

Beşiktaş sürprize izin vermedi! Geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1 mağlup etti

Önder Karaveli, Kara Kartal, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş sürprize izin vermedi! Geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1 mağlup etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş sürprize izin vermedi! Geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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