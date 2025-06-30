Beşiktaş'ta 6 Yabancı Oyuncuyla Yollar Ayrıldı

Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı'nda 6 yabancı oyuncuyla yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kelan Martin, Kyle Allman, Uros Plavsic, Dustin Sleva, Emanuel Terry ve Derek Needham ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Katkılarından dolayı 6 oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerlerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.