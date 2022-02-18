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Beşiktaş'ta Altay maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika

Beşiktaş'ta Altay maçı kamp kadrosu belli oldu

18.02.2022 20:43
Beşiktaş'ta Altay maçı kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Vodafone Park'ta Altay'ı konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belirlendi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Vodafone Park'ta Altay'ı konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belirlendi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Önder Karaveli, sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Georges Kevin-N'Kouduo, Miralem Pjanic, Cyle Larin ve kart cezalısı Batshuayi'yi kampa almadı.

Karaveli kamp kadrosunu şu isimlerden oluşturdu:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Francisco Montero, Josef de Souza, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal

Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Umut Meraş ve Alex Teixeira.

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Spor Toto Süper Lig, Vodafone Park, Beşiktaş, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Altay maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Altay maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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