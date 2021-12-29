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Beşiktaş'ta Altay mesaisi tamam - Son Dakika

Beşiktaş'ta Altay mesaisi tamam

29.12.2021 20:08
Beşiktaş'ta Altay mesaisi tamam

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Altay ile Vodafone Park'ta oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Altay ile Vodafone Park'ta oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş U19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışması ile dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı tam saha çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.Beşiktaş U19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Altay maçı kadrosuna 22 futbolcuyu dahil etti: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.


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Türkiye Kupası, Vodafone Park, Beşiktaş, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Altay mesaisi tamam - Son Dakika Spor


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