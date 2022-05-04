Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı

04.05.2022 12:39

- Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni Vodafone Park'ta yapıldı.

- Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni Vodafone Park'ta yapıldı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşması statta gerçekleşti. Törene Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, kulüp bünyesinde bulunan şubelerden sporcular ve kulüp üyeleri katıldı.

Törende konuşma yapan Mesut Urgancılar, "Pandemi neden ile ilk defa bir araya geliyoruz. Gerek milli, gerek dini bayramlar birlik beraberliğimizi perçinlediğimiz zamanlar. Başkanımız ve yönetim kurulumuz adına hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Umarım sağlıkla, keyifle nicelerine hep beraber erişiriz. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz, çocuklarımız. Her bayram geleceğin teminatlarıyla güzel" diye konuştu.

Daha sonra hep birlikte basın mensuplarına toplu fotoğraf verildi.

Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı
Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı
Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı
Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı
Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı
Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı
Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı

YORUMLAR
500
Burhaniye' de resmi bayramlaşma töreni yapıldı Burhaniye' de resmi bayramlaşma töreni yapıldı AK Parti Malatya İl Başkanlığınca bayramlaşma töreni yapıldı AK Parti Malatya İl Başkanlığınca bayramlaşma töreni yapıldı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:13 Annesi ile birlikte yaşayan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü
13:11 Elon Musk'ın yeni planı: Twitter iş insanlarına ve hükümet çalışanlarına ücretli olacak
12:38 Rusya'nın müttefiki Belarus'tan savaşa hazırlık gibi tatbikat: Putin ve Lukaşenko dün görüşmüştü
12:32 Kim Kardashian diyete rağmen Monroe'nun elbisesine sığamadığı için fermuarı kapatamamış
12:29 Esenyurt'ta kiracı ve ev sahipleri birbirine girdi, silahlar çekildi: İşte o görüntüler
11:55 Konya'da fabrikayı ateşe veren kundakçının rahatlığı görüntülendi: Bu kadarına da pes!
11:36 DSÖ'den obezite uyarısı: Avrupa'da salgın boyutuna ulaştı, ilk sırada Türkiye var
11:20 Gezi davasında müebbet hapis cezası alan Osman Kavala: Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir
11:06 AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi: Petrol ithalatının tamamen durdurulması teklif edildi
10:58 Kuzey Kore 14. balistik füze denemesini yaptı: Hedef Japon Denizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 13:21:57. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement