Beşiktaş'ta İki Değişiklikle Rövanş

Beşiktaş\'ta İki Değişiklikle Rövanş
14.08.2025 21:31
Beşiktaş, St. Patrick's ile rövanş maçında 2 değişiklikle sahaya çıktı. Ndidi tribünde.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, St. Patrick's ile oynadıkları ilk maça göre rövanş karşılaşmasında 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu müsabakada rakibiyle İrlanda deplasmanın oynadığı müsabakanın 11'ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Norveçli teknik adam Joao Mario ve Ernest Muçi'nin yerine Kenny Arroyo ile Milot Rashica'ya görev verdi.

Siyah-beyazlılar St. Patrick's karşısına; Mert Günok Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Kenny Arroyo, Rafa Silva, Milot Rashica ve Tammy Abraham 11'i ile sahaya çıktı.

Wilfred Ndidi tribünden takip ediyor

Beşiktaş'ın Premier Lig takımlarından Leicester'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Wilfred Ndidi, müsabakayı tribünden takip ediyor. 28 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, UEFA listesinde olmadığı için bu maçta görev alamıyor.

Montella, Dolmabahçe'de

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, siyah-beyazlıların UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Patrick's ile karşılaştığı mücadeleyi tribünden takip etti. Kurmaylarıyla birlikte Tüpraş Stadyumu'ndaki yerini alan İtalyan teknik adam, bir süre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile de sohbet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA



Son Dakika Spor Beşiktaş'ta İki Değişiklikle Rövanş - Son Dakika

