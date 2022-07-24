Beşiktaş'ta Kenan Karaman şoku

Beşiktaş, Kenan Karaman'ın uyluk ön adelesinde gerilme ile ödem tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda Josef de Souza'nın ardından Kenan Karaman'ın da sakatlandığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada Kenan Karaman'ın uyluk ön adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu. Karaman'ın tedavisine de başlandığı belirtildi. Beşiktaş resmi internet sitesinden konuyla ilgili "Futbol A Takımımızın İspanya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda, sol kalça ön kısmıında ağrı hisseden futbolcumuz Kenan Karaman'ın İspanya'da yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem (grade 1 strain) tespit edilmiştir. Kenan Karaman'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL