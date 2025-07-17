Beşiktaş\'ta Kerem Aktürkoğlu için planı hazır! 2 isim takasta kullanılacak

Süper Lig devi Beşiktaş, Orkun Kökçü'den sonra gözünü Benfica'da forma giyen bir diğer milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na çevirdi.

BEŞİKTAŞ'IN KEREM PLANI HAZIR

Beşiktaş'ın Benfica forması giyen başarılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda Siyah-beyazlılar, transfer için gerekli planını da hazırladı. Serdal Adalı, bu transferi de bitirmeyi çok isterken, Kerem Aktürkoğlu'nu satın almak için takas formülünü masaya yatıracak.

ONANA VE MUSRATI TAKASTA

Bu kapsamda Beşiktaş'ın Benfica'ya bir miktar para ile birlikte Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen Jean Onana ve Al Musrati ikilisini teklif etmeyi düşündüğü öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplam 59 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 18 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.