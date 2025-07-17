Süper Lig devi Beşiktaş, Orkun Kökçü'den sonra gözünü Benfica'da forma giyen bir diğer milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na çevirdi.
Beşiktaş'ın Benfica forması giyen başarılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda Siyah-beyazlılar, transfer için gerekli planını da hazırladı. Serdal Adalı, bu transferi de bitirmeyi çok isterken, Kerem Aktürkoğlu'nu satın almak için takas formülünü masaya yatıracak.
Bu kapsamda Beşiktaş'ın Benfica'ya bir miktar para ile birlikte Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen Jean Onana ve Al Musrati ikilisini teklif etmeyi düşündüğü öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplam 59 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 18 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Kerem Aktürkoğlu için planı hazır! 2 isim takasta kullanılacak - Son Dakika
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