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Beşiktaş'ta koronavirüs şoku - Son Dakika

Beşiktaş'ta koronavirüs şoku

07.01.2022 19:56
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde yapılan PCR testlerinde 2 futbolcunun daha testleri pozitif sonuç verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde yapılan PCR testlerinde 2 futbolcunun daha testleri pozitif sonuç verdi.

Beşiktaş'ta vaka sayıları artıyor. Siyah-beyazlı ekipte, Çaykur Rizespor maçı öncesinde yapılan testlerde 2 futbolcuda daha pozitif bulgulara rastlandı.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.


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Spor Toto Süper Lig, PCR Testi, Rizespor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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