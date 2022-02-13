Üye Girişi
Beşiktaş'ta Oğuzhan şoku - Son Dakika

Beşiktaş'ta Oğuzhan şoku

13.02.2022 13:58
Beşiktaş'ta Oğuzhan şoku

Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup takımını yalnız bırakacak. Göztepe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden tecrübeli futbolcunun çekilen MR sonucuna göre gerilme ve ödem tespit edildi. Tedavisine başlanan Oğuzhan Özyakup, Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Oğuzhan Özyakup, Adana Demirspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Oğuzhan şoku - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
13:43 Kılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok
13:32 "2104'ten geliyorum" diyerek 27 yıl sonraki tüyler ürpertecek felaketin fotoğrafını paylaştı
13:03 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız
13:02 Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı!
12:52 Beyoğlu'nda alacaklısının boğazına yapışıp borcunu tahsil etti!
12:34 Melih Gökçek: Gizli ortak nerede, fotoğrafa dikkatli bakın
12:33 Galatasaray tribünlerine "6" işareti yapan İbrahim'in açıklaması şaşırttı!
12:28 Bebekleri buz gibi havada dışarıda uyutuyorlardı!
12:20 Endonezya'da dini ritüel sırasında devasa dalgalara kapılan 11 kişi hayatını kaybetti!
12:19 KDV indiriminin detayları netleşti! İşte ucuzlayacak ürünler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 14:10:48. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Oğuzhan şoku - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement