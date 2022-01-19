Beşiktaş'ta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mesaisi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla günü noktaladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.

Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Siyah beyazlılar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.