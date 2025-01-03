Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi, üzüntüden kulübede de duramadı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi, üzüntüden kulübede de duramadı

Beşiktaş\'ta sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi, üzüntüden kulübede de duramadı

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Rizespor'a konuk olduğu maçta sakatlanan Tayyip Talha Sanuç, oyuna devam edemedi. 25 yaşındaki stoperin yerine 41. dakikada Emirhan Topçu girdi. Tayyip Talha, oyundan çıktıktan sonra büyük bir üzüntü yaşadı ve soyunma odasına gitti.

03.01.2025 21:06
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, ilk yarının son dakikalarında sakatlık şoku yaşadı.

TAYYİP TALHA OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Tayyip Talha Sanuç, sakatlandı ve 41. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Siyah-beyazlılarda Tayyip Talha'nın yerine Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.

ÇOK BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Tayyip Talha, oyundan çıktıktan sonra kulübede büyük üzüntü yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra doğrudan soyunma odasına gitti.

Tayyip Talha Sanuç, Trendyol Süper Lig, Emirhan Topçu, Rizespor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi, üzüntüden kulübede de duramadı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ozzz:
    hakkari jöh dünya ikincisi oldu yarışmada onu paylaşın 0 1 Yanıtla
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