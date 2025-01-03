Beşiktaş\'ta sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi, üzüntüden kulübede de duramadı

Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, ilk yarının son dakikalarında sakatlık şoku yaşadı.

TAYYİP TALHA OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Tayyip Talha Sanuç, sakatlandı ve 41. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Siyah-beyazlılarda Tayyip Talha'nın yerine Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.

ÇOK BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Tayyip Talha, oyundan çıktıktan sonra kulübede büyük üzüntü yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra doğrudan soyunma odasına gitti.