Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, ilk yarının son dakikalarında sakatlık şoku yaşadı.
Beşiktaş'ta, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Tayyip Talha Sanuç, sakatlandı ve 41. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Siyah-beyazlılarda Tayyip Talha'nın yerine Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.
Tayyip Talha, oyundan çıktıktan sonra kulübede büyük üzüntü yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra doğrudan soyunma odasına gitti.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi, üzüntüden kulübede de duramadı - Son Dakika
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