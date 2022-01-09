Beşiktaş Kulübü, sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren Salih Uçan'ın, Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;"Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır.
Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Salih Uçan, Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika Spor