Beşiktaş'ta Trabzonspor hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

24.03.2022 15:21
Beşiktaş'ta Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; salonda yapılan ısınma ve stretching çalışmalarıyla başladı. Sahada pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Milli takımlarda olan oyuncuların yer almadığı idmanda, Miralem Pjanic ile Welinton Souza ise takımdan ayrı çalıştı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla sürdürecek.


- İstanbul
Beşiktaş'ta Trabzonspor hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş'ta Trabzonspor hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş'ta Trabzonspor hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş'ta Trabzonspor hazırlıkları sürüyor
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Trabzonspor hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


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