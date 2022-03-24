Beşiktaş'ta Trabzonspor hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Spor
Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor
'a konuk olacak Beşiktaş
, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Önder Karaveli
'nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; salonda yapılan ısınma ve stretching çalışmalarıyla başladı. Sahada pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Milli takımlarda olan oyuncuların yer almadığı idmanda, Miralem Pjanic
ile Welinton Souza ise takımdan ayrı çalıştı.
Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla sürdürecek.
- İstanbul