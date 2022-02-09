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Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Göztepe maçında yok - Son Dakika

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Göztepe maçında yok

09.02.2022 20:12
Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Göztepe maçında yok

Beşiktaş'ta Fransız sağ bek Valentin Rosier, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Göztepe ile yapacakları maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Fransız sağ bek Valentin Rosier, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Göztepe ile yapacakları maçta forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı kulübü internet sitesine açıklamada bulunan sağlık kurulu koordinatörü Kerem Ülkü, 25 yaşındaki sağ bekin bu akşam gerçekleştirilen antrenman sonrasında sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hissettiğini bildirdi.

Ülkü, sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Rosier'in tedbir amaçlı Göztepe müsabakasının kadrosundan çıkarıldığını kaydetti.

Beşiktaş, yarın Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçta Göztepe'yi konuk edecek.

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Valentin Rosier, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Göztepe maçında yok - Son Dakika Spor


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