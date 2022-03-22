Beşiktaş'ta Valerian Ismael dönemi başlıyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Valerian Ismael dönemi başlıyor

22.03.2022 17:45
Beşiktaş'ta Valerian Ismael dönemi başlıyor

Alınan kötü sonuçların ardından, sezon sonunu beklemeden teknik direktör arayışını hızlandıran Beşiktaş'ta, Valerian Ismael için prosedürler hızlandırıldı.

Alınan kötü sonuçların ardından, sezon sonunu beklemeden teknik direktör arayışını hızlandıran Beşiktaş'ta, Valerian Ismael için prosedürler hızlandırıldı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın daha önce sözlü olarak protokol anlaşması yaptığı Fransız teknik adama, Beşiktaş yönetiminin de onay verdiği öğrenildi. Valerian Ismael önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek resmi görüşmeleri yapacak ve imzaların atılması halinde ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak.


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Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Valerian Ismael dönemi başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Valerian Ismael dönemi başlıyor - Son Dakika
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