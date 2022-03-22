Beşiktaş'ta Valerian Ismael dönemi başlıyor - Son Dakika

Alınan kötü sonuçların ardından, sezon sonunu beklemeden teknik direktör arayışını hızlandıran Beşiktaş'ta, Valerian Ismael için prosedürler hızlandırıldı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın daha önce sözlü olarak protokol anlaşması yaptığı Fransız teknik adama, Beşiktaş yönetiminin de onay verdiği öğrenildi. Valerian Ismael önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek resmi görüşmeleri yapacak ve imzaların atılması halinde ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak.