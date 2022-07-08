Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam etti

Teknik Direktör Valerien Ismael 'in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması yaptı. İdman, pas çalışması sonrası oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş , Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah Bad Haring bölgesinde yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.

Kaynak: İHA

Valerien Ismael, Avusturya, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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