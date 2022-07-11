Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

11.07.2022 20:05
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'nın Bad Haring sürdüren Beşiktaş, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'nın Bad Haring sürdüren Beşiktaş, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman; pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla başladı. Taktik programının yer aldığı uygulamalar ve kondisyon koşuları ile devam eden antrenman, iki takım halinde yapılan oyun çalışmaları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın TSİ 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.


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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Kaynak: DHA

Valerien Ismael, Avusturya, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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