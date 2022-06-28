Detaylı kan tetkikleri yapılan oyuncular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA

Ersin Destanoğlu, Kenan Karaman, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri sürüyor - Son Dakika

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