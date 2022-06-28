Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri sürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri sürüyor

28.06.2022 13:55
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri sürüyor

Beşiktaş Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor.

Beşiktaş Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Ersin Destanoğlu, Kenan Karaman, Salih Uçan, Valentin Rosier, Mert Günok, Ajdin Hasic, Gedson Fernandes, Tyler Boyd, Josef de Souza, Umut Meraş, Welinton Souza, Utku Yuvakuran ve Francisco Montero, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kontrolden geçirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan oyuncular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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Kaynak: AA

Ersin Destanoğlu, Kenan Karaman, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri sürüyor - Son Dakika
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