Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle

18.01.2026 17:30
Beşiktaş transfer çalışmaları kapsamında Rafa Silva, Demir Ege ve Tammy Abraham'ın satışından elde edeceği 35 milyon euro'luk bütçe ile Emmanuel Agbadou, Nuno Tavares ve Filip Jörgensen'i transfer etmeyi planlıyor.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta transfer çalışması son gaz devam ederken takıma gelecek takımdan gidecek oyuncularla ilgili hareketli günler yaşanıyor.

35 MİLYON EURO BÜTÇE

Siyah-beyazlılar, takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva, Demir Ege Tıknaz ve Tammy Abraham'ın satışları sonrası tahminen 35 milyon euro civarında bir bütçe oluşturmayı planlıyor. Siyah-beyazlılarda hedef, bu parayı yeni yapılacak transferlerde değerlendirmek.

3 TRANSFER BİRDEN

Beşiktaş, elde edilecek bu gelirle savunmaya Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou, Lazio forması giyen sol bek Nuno Tavares ve Chelsea'nin file bekçisi Filip Jörgensen transferlerini bitirmeyi planlıyor. Üç isim için de transfer görüşmeleri kulüpleriyle devam ediyor.

AYIN 25'İNE KADAR BİTMESİ BEKLENİYOR

Siyah-beyazlılarda takımdan gidecek ve gelecek oyuncuların transferlerinin ayın 25'ine kadar tamamlanması bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bero2005 Bero2005:
    Bjk mi güldürmeyin Elindekilerini tutamıyor 5 7 Yanıtla
    adem2336 adem2336:
    çöpleri neden tutsun takımda sen kenarda gül kendi kendine 1 0
  • Şahabettin Kural Şahabettin Kural:
    çöp 2 8 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Şahabettin sen git sen oyna, çöplerle uğraştırma Beşiktaş’ı :) 9 0
