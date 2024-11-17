Beşiktaş United Payment, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki derbi karşılaşmasının ilk yarısını 17. dakikada Shameeka Fishley ve 27. dakikada Donjeta Halilaj'ın golleriyle 2-0 önde kapattı.
Müsabakanın ikinci yarısında gol olmadı ve konuk ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan Derbi Zaferi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?