BEŞİKTAŞ, 26 yaşındaki Portekizli orta saha Gedson Fernandes'in transferi için Rusya ekibi Spartak Moskova ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Gedson Carvalho Fernandes'in, Rusya'nın FC Spartak-Moscow JSC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan Gedson Fernandes Transferi İçin Görüşmeler - Son Dakika
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