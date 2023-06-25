Beşiktaş'tan herkesi şaşırtan transfer! Yeni yıldız Somaspor'dan

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir hamleye imza attı. Siyah-beyazlılar, Somaspor'dan Emrecan Bulut'u kadrosuna kattı.

200 BİN EURO ÖDENECEK

Beşiktaş, Emrecan Bulut transferi için Somaspor ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, bu transfer için Somaspor'a 200 bin euro ödeyecek. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

17 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Emrecan Bulut bu sezon Somaspor formasını 34 maçta giydi. 20 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 16 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.