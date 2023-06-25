Beşiktaş'tan herkesi şaşırtan transfer! Yeni yıldız Somaspor'dan - Son Dakika
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Beşiktaş'tan herkesi şaşırtan transfer! Yeni yıldız Somaspor'dan

Beşiktaş'tan herkesi şaşırtan transfer! Yeni yıldız Somaspor'dan

25.06.2023 18:31

Beşiktaş, 2. Lig ekibi Somaspor ile Emrecan Bulut transferi için anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki sol kanat için Somaspor'a 200 bin euro ödeyecek.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir hamleye imza attı. Siyah-beyazlılar, Somaspor'dan Emrecan Bulut'u kadrosuna kattı.

200 BİN EURO ÖDENECEK

Beşiktaş, Emrecan Bulut transferi için Somaspor ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, bu transfer için Somaspor'a 200 bin euro ödeyecek. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

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Emrecan Bulut bu sezon Somaspor formasını 34 maçta giydi. 20 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 16 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan herkesi şaşırtan transfer! Yeni yıldız Somaspor'dan - Son Dakika
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