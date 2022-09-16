Beşiktaş'tan Stefan Kuntz'a tek emojili 'milli kadro' tepkisi geldi - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Stefan Kuntz'a tek emojili 'milli kadro' tepkisi geldi

16.09.2022 17:11
Beşiktaş'tan Stefan Kuntz'a tek emojili 'milli kadro' tepkisi geldi

Milli takıma hiçbir oyuncusu çağrılmayan Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a tepki gösterdi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı. Kadroda Beşiktaş'tan hiçbir oyuncunun olmaması dikkat çekti. Geçmiş dönemde çağrılan Ersin Destanoğlu, Umut Meraş, Salih Uçan, Cenk Tosun gibi isimler de tercih edilmedi.

SALİH UÇAN'IN FOTOĞRAFIYLA TEK EMOJİLİ TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar özellikle bu sezon formda olan Salih Uçan'ın kadroya alınmamasına tepki gösterdi. Beşiktaş resmi sosyal medya hesaplarından da Kuntz'un kararı sonrası Salih Uçan paylaşımları yapıldı.

Beşiktaş'tan Stefan Kuntz'a tek emojili 'milli kadro' tepkisi geldi
Beşiktaş'tan Stefan Kuntz'a tek emojili 'milli kadro' tepkisi geldi
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Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Stefan Kuntz'a tek emojili 'milli kadro' tepkisi geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Stefan Kuntz'a tek emojili 'milli kadro' tepkisi geldi - Son Dakika
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