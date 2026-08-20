Beşiktaş'tan Zalgiris'e 3-0 Darbe

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri; 6'ncı dakikada Oh, 12'nci dakikada Murillo ve 59'uncu dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler düdük çaldı. Stieler'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier üstlendi.

Beşiktaş mücadeleye "Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun, Trossard ve Oh" 11'i ile başladı. Konuk Zalgiris ise "Svedkauskas, Moutachy, Tolordava, Lekiatas, Konatar, Slivka, Benchaib, Baldassarra, Kalik, Krekovic ve Debeljuh" 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya daha tempolu başlayan Beşiktaş, 6'ncı dakikada Oh'un golüyle öne geçti. Sol kanattan kazanılan kornerde Rıdvan Yılmaz ortaladı. Ön direğe hareketlenen Oh'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Svedkauskas'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0. Siyah-beyazlılar, 12'nci dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Sol kanatta topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın altıpasa doğru ortasında Murillo, gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0. Beşiktaş, Emirhan Topçu ve Oh ile yakaladığı pozisyonlar sonuç alamadı ve ilk yarı siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, ikinci yarının başında da oyuna ağırlığını koydu. Siyah-beyazlılar, 57'nci dakikada penaltı kazandı. Oh, ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca Alman hakem Tobias Stieler penaltı noktasını gösterdi. 59'uncu dakikada Orkun Kökçü, penaltı atışında hata yapmadı ve farkı 3'e çıkarttı. 68'inci dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın ortasında kale önünde Vlahovic kafayı vurdu. Kaleci Svedkauskas gole izin vermedi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti.

ITALIANO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, 1-0 kazanılan Eyüpspor maçının 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Taylan Bulut, Agbadou ve Semih Kılıçsoy'un yerlerine Murillo, Emirhan Topçu ve Oh'u 11'de görevlendirdi.

VLAHOVIC FORMAYI GİYDİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. Beşiktaş'ın 12 Ağustos'ta İstanbul'a getirdiği Sırp golcü, Kralove ve Eyüpspor maçlarını tribünden takip etmişti. Takımla çalışmalara başlayan Vlahovic, Zalgiris maçına yedek kulübesinde başladı. 26 yaşındaki golcü oyuncu 60'ıncı dakikada Oh'un yerine dahil olarak siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

TROSSARD DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlı ekibin Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard, ikinci yarıda yaşadığı sakatlık sonrasında yerini Rashica'ya bıraktı. Trossard, karşılaşmanın 71'inci dakikasında Tolordava'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Belçikalı kanat oyuncusu, oyuna devam edemedi. Tecrübeli futbolcunun yerine 72'nci dakikada Rashica oyuna dahil oldu.