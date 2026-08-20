Beşiktaş'tan Zalgiris'e 3-0 Darbe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'tan Zalgiris'e 3-0 Darbe

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Zalgiris'i 3-0 yenerek avantaj sağladı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri; 6'ncı dakikada Oh, 12'nci dakikada Murillo ve 59'uncu dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler düdük çaldı. Stieler'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier üstlendi.

Beşiktaş mücadeleye "Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun, Trossard ve Oh" 11'i ile başladı. Konuk Zalgiris ise "Svedkauskas, Moutachy, Tolordava, Lekiatas, Konatar, Slivka, Benchaib, Baldassarra, Kalik, Krekovic ve Debeljuh" 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya daha tempolu başlayan Beşiktaş, 6'ncı dakikada Oh'un golüyle öne geçti. Sol kanattan kazanılan kornerde Rıdvan Yılmaz ortaladı. Ön direğe hareketlenen Oh'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Svedkauskas'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0. Siyah-beyazlılar, 12'nci dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Sol kanatta topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın altıpasa doğru ortasında Murillo, gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0. Beşiktaş, Emirhan Topçu ve Oh ile yakaladığı pozisyonlar sonuç alamadı ve ilk yarı siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, ikinci yarının başında da oyuna ağırlığını koydu. Siyah-beyazlılar, 57'nci dakikada penaltı kazandı. Oh, ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca Alman hakem Tobias Stieler penaltı noktasını gösterdi. 59'uncu dakikada Orkun Kökçü, penaltı atışında hata yapmadı ve farkı 3'e çıkarttı. 68'inci dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın ortasında kale önünde Vlahovic kafayı vurdu. Kaleci Svedkauskas gole izin vermedi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti.

ITALIANO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, 1-0 kazanılan Eyüpspor maçının 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Taylan Bulut, Agbadou ve Semih Kılıçsoy'un yerlerine Murillo, Emirhan Topçu ve Oh'u 11'de görevlendirdi.

VLAHOVIC FORMAYI GİYDİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. Beşiktaş'ın 12 Ağustos'ta İstanbul'a getirdiği Sırp golcü, Kralove ve Eyüpspor maçlarını tribünden takip etmişti. Takımla çalışmalara başlayan Vlahovic, Zalgiris maçına yedek kulübesinde başladı. 26 yaşındaki golcü oyuncu 60'ıncı dakikada Oh'un yerine dahil olarak siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

TROSSARD DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlı ekibin Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard, ikinci yarıda yaşadığı sakatlık sonrasında yerini Rashica'ya bıraktı. Trossard, karşılaşmanın 71'inci dakikasında Tolordava'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Belçikalı kanat oyuncusu, oyuna devam edemedi. Tecrübeli futbolcunun yerine 72'nci dakikada Rashica oyuna dahil oldu.

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Zalgiris'e 3-0 Darbe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Parti’nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek?
ABD Kamu Borcu 40 Trilyon Doları Geçti ABD Kamu Borcu 40 Trilyon Doları Geçti
Fatih’te midyeciyle tartışan şüpheli, kavgayı ayırmaya çalışan midyecinin kız kardeşini bıçakladı Fatih'te midyeciyle tartışan şüpheli, kavgayı ayırmaya çalışan midyecinin kız kardeşini bıçakladı
Zeytinburnu’nda gemi personeli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Zeytinburnu'nda gemi personeli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
“Süt Kardeşler“ filmi gerçek oldu: Mahalleli Gulyabani nöbetinde "Süt Kardeşler" filmi gerçek oldu: Mahalleli Gulyabani nöbetinde
Osmaniye’de acı olay: Sumak toplamaya giden yaşlı kadın ölü bulundu Osmaniye’de acı olay: Sumak toplamaya giden yaşlı kadın ölü bulundu

22:38
Yalova’da korkunç olay: 8 aylık hamile eşini öldürüp kendini vurdu
Yalova'da korkunç olay: 8 aylık hamile eşini öldürüp kendini vurdu
22:12
Batılı ülkeler, İsrail’in Doğu Kudüs’teki E1 yasa dışı yerleşim projesine tepki gösterdi
Batılı ülkeler, İsrail'in Doğu Kudüs'teki E1 yasa dışı yerleşim projesine tepki gösterdi
21:55
Peru’da 7,2 büyüklüğünde deprem
Peru’da 7,2 büyüklüğünde deprem
21:54
Salah da yeterli olmadı Trabzonspor kendi evinde mağlup
Salah da yeterli olmadı! Trabzonspor kendi evinde mağlup
21:50
Kara Kartal’a yan bakılmıyor Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
21:37
ABD Hazine Bakanı Bessent: İran’a tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız
ABD Hazine Bakanı Bessent: İran'a tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 23:22:36. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Zalgiris'e 3-0 Darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.