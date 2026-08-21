İzlemeyenler bin pişman! Dün gece neler oldu neler - Son Dakika
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İzlemeyenler bin pişman! Dün gece neler oldu neler

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece neler oldu neler
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, sahasında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakalarken, Trabzonspor ise Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. İşte diğer maçların sonuçları...

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, sahasında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakalarken, Trabzonspor ise Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN RAHAT GALİBİYET

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i konuk etti. Siyah-beyazlılar sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş karşılaşması öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

TRABZONSPOR EVİNDE KAYBETTİ

Gecenin bir diğer temsilcisi Trabzonspor ise Macaristan ekibi Ferencvaros'u ağırladı. Bordo-mavililer, karşılaşmayı 1-0 kaybederek tur şansını rövanş karşılaşmasına bıraktı.

LECH POZNAN'DAN 7 GOLLÜ GALİBİYET

Play-off turunun ilk maçlarında gecenin en farklı sonucuna Lech Poznan imza attı. Polonya temsilcisi, İsviçre ekibi Thun'u 7-0 mağlup etti. Anderlecht, Jagiellonia, Kızılyıldız ve OFI de rakipleri karşısında farklı galibiyetler elde etti.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI

  • Kairat (Kazakistan) - Anderlecht (Belçika): 0-3
  • Jagiellonia (Polonya) - Iberia (Gürcistan): 4-0
  • Mjallby (İsveç) - Salzburg (Avusturya): 0-1
  • Trabzonspor - Ferencvaros (Macaristan): 0-1
  • Universitatea Craiova (Romanya) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 1-1
  • Egnatia (Arnavutluk) - Lillestrom (Norveç): 0-0
  • Lech Poznan (Polonya) - Thun (İsviçre): 7-0
  • Beşiktaş - Kauno Zalgiris (Litvanya): 3-0
  • Sint-Truidense (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0
  • Kızılyıldız (Sırbistan) - Viktoria Plzen (Çekya): 3-0
  • OFI (Yunanistan) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 3-0
  • Benfica (Portekiz) - Aarhus (Danimarka): 3-1

Ferencvaros, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzlemeyenler bin pişman! Dün gece neler oldu neler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ali Yildirim ali Yildirim:
    avrupa fatihi kara kartal 0 0 Yanıtla
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