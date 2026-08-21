İzlemeyenler bin pişman! Dün gece neler oldu neler

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, sahasında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakalarken, Trabzonspor ise Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN RAHAT GALİBİYET

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i konuk etti. Siyah-beyazlılar sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş karşılaşması öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

TRABZONSPOR EVİNDE KAYBETTİ

Gecenin bir diğer temsilcisi Trabzonspor ise Macaristan ekibi Ferencvaros'u ağırladı. Bordo-mavililer, karşılaşmayı 1-0 kaybederek tur şansını rövanş karşılaşmasına bıraktı.

LECH POZNAN'DAN 7 GOLLÜ GALİBİYET

Play-off turunun ilk maçlarında gecenin en farklı sonucuna Lech Poznan imza attı. Polonya temsilcisi, İsviçre ekibi Thun'u 7-0 mağlup etti. Anderlecht, Jagiellonia, Kızılyıldız ve OFI de rakipleri karşısında farklı galibiyetler elde etti.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI