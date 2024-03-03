Beşiktaş Taraftarından Derbide Büyük Destek - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Taraftarından Derbide Büyük Destek

Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray ile oynanacak derbi müsabakasına yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi Beşiktaş Meydanı, köyiçi ve Beşiktaş çarşıda toplanan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde Tüpraş Stadyumu'na hareket etti. Stadyum önünde marş söyleyen siyah-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı. Beşiktaş yönetimi ise kulübün 121. yılına özel olarak stadyumu ve çevresini fotoğraf ve pankartlarla süsledi.

03.03.2024 19:34  Güncelleme: 19:37
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- Beşiktaş taraftarından derbide takımlarına büyük destek

İSTANBUL - Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlıların Galatasaray ile oynanacağı derbi müsabakasına yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, derbi müsabakasına yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi Beşiktaş Meydanı, köyiçi ve Beşiktaş çarşıda toplanan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde ağaçlı yoldan müsabakanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na hareket ettiler.

Stadyum önünde de davul ve zurna eşliğinde marş söyleyen siyah-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı.

Öte yandan Beşiktaş yönetimi, kulübün 121. yılına özel olarak Tüpraş Stadyumu ve çevresini kuruluş yılına özel fotoğraf ve pankartlarla süsledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Taraftarından Derbide Büyük Destek - Son Dakika

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