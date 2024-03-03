Beşiktaş Taraftarından Derbide Büyük Destek

- Beşiktaş taraftarından derbide takımlarına büyük destek
İSTANBUL - Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlıların Galatasaray ile oynanacağı derbi müsabakasına yoğun ilgi gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, derbi müsabakasına yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi Beşiktaş Meydanı, köyiçi ve Beşiktaş çarşıda toplanan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde ağaçlı yoldan müsabakanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na hareket ettiler.
Stadyum önünde de davul ve zurna eşliğinde marş söyleyen siyah-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı.
Öte yandan Beşiktaş yönetimi, kulübün 121. yılına özel olarak Tüpraş Stadyumu ve çevresini kuruluş yılına özel fotoğraf ve pankartlarla süsledi.
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Türkiye Judo Federasyonu tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Ümitler Nazım Canca Avrupa Kupası Judo Turnuvası sona erdi. Turnuvaya 19 ülkeden 467 sporcu katıldı. Azerbaycan birinci olurken, Gürcistan ikinci ve Türkiye üçüncü oldu. Türk sporcular turnuvada toplamda 2 altın, 5 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı.
Hentbolda Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçlarda Köyceğiz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 31-29, Konya Büyükşehir Belediyespor ise Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 32-29 mağlup etti.
Karate Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (KAREV), 2023 yılında Macaristan'da yapılan Dünya Karate Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara ve onları yetiştiren kulüp antrenörlerine altınla ödül verdi. KAREV Başkanı Ercüment Taşdemir, sporcuların başarısını ödüllendirmenin diğer sporcuları da teşvik ettiğini belirtti ve sporcuları ülkeyi en iyi şekilde temsil ettikleri için tebrik etti. Ödüller, Etlik Ülkü Ocakları Sayın Kerim Yazıharma, iş adamı Murat Gündüz ve Kocaeli Kağıt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Erçin tarafından takdim edildi. Şampiyonada derece yapan sporcular arasında Eray Şamdan, Tuba Yenen Yakan, Fatma Naz Yenen, Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir yer aldı. Kulüp antrenörleri Mesut Kolaylı ve İsmail Hakkı Bulut da ödüllendirildi.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, Tavşanlı Tepecikspor ile deplasmanda oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda Tavşanlı Tepecikspor öne geçti. Ancak Alaçatıspor, son dakikada attığı golle beraberliği sağladı. Bu sonuçla Alaçatıspor, ligde 5. sırada yer aldı ve bir sonraki maçında İzmirspor'u konuk edecek.
2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki dördüncü maçında A Milli Kadın Hentbol Takımı, konuk ettiği Bulgaristan'ı 38-13 mağlup etti. Türkiye Hentbol Federasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçı ilk yarıyı 19-7 önde tamamladı. Milli Takım ikinci yarıda da skor üstünlüğünü koruyarak 38-13 kazandı. Karşılaşmada milli takımın en golcü isimleri 7'şer golle Beyza İrem ile Ceylan oldu. Öte yandan salonu dolduran hentbol severlerin desteği milli takımın farklı skorla maçı kazanmasında etkili olurken, maçın devre arasında TED Ankara Koleji Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle seyirciler de eğlenceli anlar geçirdi. İlk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 mağlup olan milli takım, daha sonra Ankara'da Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı. A Milli Kadın Hentbol Takımı, grupta üçüncü maçında ise Bulgaristan'ı deplasmanda 30-24 mağlup etmişti. Milli takım, gruptaki beşinci maçında Karadağ'ı 3 Nisan Çarşamba günü Rize'de konuk edecek. Salon: THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hakemler: Vasileios Charitsos, Panagiotis Naskos Türkiye: Yaren Berfe Göker, Merve Erbektaş, Aslı İskit Çalışkan, Nurceren Akgün Göktepe, Yasemin Şahin, Bilgenur Öztürk, Betül Yılmaz, Diğdem Hoşgör, Beyza İrem Türkoğlu, Ceylan Aydemir, Döne Gül Bozdoğan, Gülcan Tügel, Edanur Çetin, Ayşenur Kara, Betül Karaarslan, Cansu Akalın Bulgaristan: Dzhukeva, Kostadinova, Pavlova, Ivanova, Spirdonova, Stefanova, Ivanova Gencheva, Nikolova, Georgieva, Grozdanova, Milanova, Stoycheva, Panayotova, Spasova, Petkova, Petrova - İSTANBUL
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta Çeşme Belediyespor, Kütahya ÖİKH'yi 5-0 mağlup ederek liderliğini korudu. Aytaç Deniz'in 2 gol attığı maçta Çeşme Belediyespor, ligdeki konumunu güçlendirdi.
Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde kalan iki maçını da kazanarak, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine gitmesini hedeflediklerini söyledi. Kılıç, takımın Ankara'da Bulgaristan'ı 38-13 yenmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin üçüncülüğü garantilediğini belirten Kılıç, önlerindeki iki kritik maçı da kazanarak milli takımı Avrupa Şampiyonası finallerine göndermek istediklerini ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray'ın golü, Al Musrati'nin kendi kalesine attığı bir golle geldi.
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