Beşiktaş, tek kuruş bile ödemeden Borini transferini bitirmek üzere! - Son Dakika
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Beşiktaş, tek kuruş bile ödemeden Borini transferini bitirmek üzere!

06.05.2023 10:19
Beşiktaş, tek kuruş bile ödemeden Borini transferini bitirmek üzere!

Beşiktaş, Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini'yi renklerine bağlamak için son düzlüğe geldi. Siyah-Beyazlı ekip, futbolcuyla anlaşma sağlaması durumunda mukavelesi sona ereceği için bonservis ücreti ödemesi yapmayacak.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ten Fabio Borini'ye imza attırmanın eşiğinde.

BONSERVİS ÜCRETİ ÖDENMEYECEK

TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş, Fabio Borini ile görüşmeler önemli mesafe kat etti. Siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmaya çok yakın.

BORINI'NİN KARNESİ

Fabio Borini bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 28 maça çıktı. Borini bu karşılaşmalarda takımına 19 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

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Beşiktaş, Borini transferinde son düzlükte! 1 kuruş bonservis ödemeden imzayı attırıyorlar Beşiktaş, Borini transferinde son düzlükte! 1 kuruş bonservis ödemeden imzayı attırıyorlar

Fatih Karagümrük, Fabio Borini, TRT Spor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, tek kuruş bile ödemeden Borini transferini bitirmek üzere! - Son Dakika


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