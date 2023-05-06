Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ten Fabio Borini'ye imza attırmanın eşiğinde.
TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş, Fabio Borini ile görüşmeler önemli mesafe kat etti. Siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmaya çok yakın.
Fabio Borini bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 28 maça çıktı. Borini bu karşılaşmalarda takımına 19 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, tek kuruş bile ödemeden Borini transferini bitirmek üzere! - Son Dakika