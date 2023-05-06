Beşiktaş, tek kuruş bile ödemeden Borini transferini bitirmek üzere!

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ten Fabio Borini'ye imza attırmanın eşiğinde.

BONSERVİS ÜCRETİ ÖDENMEYECEK

TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş, Fabio Borini ile görüşmeler önemli mesafe kat etti. Siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmaya çok yakın.

BORINI'NİN KARNESİ

Fabio Borini bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 28 maça çıktı. Borini bu karşılaşmalarda takımına 19 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.