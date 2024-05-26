Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza verildi - Son Dakika
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza verdi. PFDK kararlarına göre, Beşiktaş'ın taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle 20 bin TL para cezası aldığı, aynı müsabakada saha olaylarından dolayı 224 bin TL para cezası ile cezalandırıldığı, Serdar Topraktepe'nin ise talimatlara aykırılık ve sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı ihtar cezası ve para cezası aldığı belirtildi. Trabzonspor ise aynı müsabakada taraftarlarının saha olaylarına karıştığı için 112 bin TL para cezası ile cezalandırıldı.

26.05.2024 16:09
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza verdi.

TFF'nin resmi sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:

"Beşiktaş'ın, 23.05.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş antrenörü Serdar Topraktepe'nin, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş antrenörü Serdar Topraktepe'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor'un, 23.05.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza verildi - Son Dakika
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