Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Portekiz dönüşü bu akşam yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Portekiz dönüşü bu akşam yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Yenileme çalışması şeklinde geçen antrenmanda futbolcular, koşu ve stretching çalışması yaparak idmanı tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

Spor, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Son Dakika

Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı

Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti

Fotoğraf çektirmeyi sevmeyen Müge Anlı'ın, Instagram'dan paylaştığı pozu beğeni yağmuruna tutuldu

Fatih Terim'den şaşırtan karar! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'ler netleşti

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi

Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor

2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti