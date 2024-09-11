Beşiktaş Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Beşiktaş Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Salih Uçan dinlendirilme amaçlı idmana katılmazken, Semih Kılıçsoy takımla çalıştı. Milli takımlarda bulunan bazı futbolcular ise idmanda yer almadı.

11.09.2024 11:48
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı. Dinamik ısınmayla idmana devam eden siyah-beyazlılar, daha sonra top çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Trabzonspor müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

Üst adalesinde ağrı hisseden Salih Uçan, dinlendirilme amaçlı bugünkü idmana katılmadı. Semih Kılıçsoy ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Ayrıca milli takımlarda bulunan Milot Rashica, Cher Ndour, Arthur Masuaku, Mert Günok, Mustafa Hekimoğlu ve Emirhan Topçu da idmanda yer almayan diğer futbolcular oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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