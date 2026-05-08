Beşiktaş Trabzonspor Maçına Hazır

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapmayla başlayan antrenman, duran top çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak.
