Beşiktaş transfer atağında! Premier Lig'in yıldız golcüsüyle görüşmeler başladı - Son Dakika
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Beşiktaş transfer atağında! Premier Lig'in yıldız golcüsüyle görüşmeler başladı

03.06.2022 14:56
Beşiktaş transfer atağında! Premier Lig'in yıldız golcüsüyle görüşmeler başladı

Golcü arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta transfer listesine yeni bir isim daha dahil oldu. Kara Kartal, İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley'de top koşturan Weghorst'un transferi için görüşmelere başladı.

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley'de forma giyen 1.97 boyundaki pivot santrfor Wout Weghorst ile görüşmelere başladı.

KİRALIK TEKLİFİ

TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, golcü oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Valerien Ismael'in pivot santrfor isteğinin tam karşılığı olan yıldız futbolcu sırtı dönük oyunu ve bitiriciliği ile ön plana çıkıyor.

29 yaşındaki Weghorst, 12 kez de Hollanda Milli Takımında forma giydi.

Beşiktaş'a 1.97'lik dev santrfor! Premier Lig yıldızıyla görüşmeler başladı
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Beşiktaş, Burnley, Spor, Son Dakika

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