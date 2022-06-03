Beşiktaş transfer atağında! Premier Lig'in yıldız golcüsüyle görüşmeler başladı

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley'de forma giyen 1.97 boyundaki pivot santrfor Wout Weghorst ile görüşmelere başladı.

KİRALIK TEKLİFİ

TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, golcü oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Valerien Ismael'in pivot santrfor isteğinin tam karşılığı olan yıldız futbolcu sırtı dönük oyunu ve bitiriciliği ile ön plana çıkıyor.

29 yaşındaki Weghorst, 12 kez de Hollanda Milli Takımında forma giydi.