Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ın sürpriz bir şekilde İtalya Serie A ekibi Torino'ya transferi sonrasında orta sahasını güçlendirmek için harekete geçti.
Teknik direktör Valerien Ismael'e de konuyla ilgili olarak bilgi veren yöneticilerin, Fransız teknik adamdan jet hızıyla olumlu geri aldığı ifade edildi. İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal başta olmak üzere, Avrupa'nın birçok kulübünün de hedefleri arasında yer alan tecrübeli futbolcunun 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor.
Real Madrid formasıyla 9 yılda 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez La Liga şampiyonluğu yaşadı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid ile yollarını ayıran Isco ile ilk temas kuruldu - Son Dakika