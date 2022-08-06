Beşiktaş, transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid ile yollarını ayıran Isco ile ilk temas kuruldu

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ın sürpriz bir şekilde İtalya Serie A ekibi Torino'ya transferi sonrasında orta sahasını güçlendirmek için harekete geçti.

MENAJERLER TARAFINDAN ÖNERİLDİ

ARSENAL DE İSTİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre siyah beyazlılara menajerler aracılığıyla dünyaca ünlü bir isim teklif edildi. İspanya La Liga ekibi Real Madrid 'deki 9 yıllık macerası sonrasında sözleşmesinin sona ermesiyle boşa çıkan Isco , Beşiktaş'a önerildi. 30 yaşındaki futbolcunun temsilcisinden maliyet konusunda bilgi isteyen idareciler, uygun şartlar oluşması halinde bu oyuncuyu gündemine alabilir.

Teknik direktör Valerien Ismael'e de konuyla ilgili olarak bilgi veren yöneticilerin, Fransız teknik adamdan jet hızıyla olumlu geri aldığı ifade edildi. İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal başta olmak üzere, Avrupa'nın birçok kulübünün de hedefleri arasında yer alan tecrübeli futbolcunun 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

Real Madrid formasıyla 9 yılda 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez La Liga şampiyonluğu yaşadı.