Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul\'a geliyor

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa forması giyen Yasin Özcan'ı kadrosuna kattığını resmi olarak açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, genç futbolcunun transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA OLACAK

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Yasin Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Yasin Özcan'ı taşıyan uçak bu akşam 20.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır" denildi.

Kulüp ayrıca, Yasin Özcan'ı taşıyan uçağın bu akşam saat 20.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacağını bildirdi.

YASİN'İN KARİYERİ

Kariyerine Kasımpaşa altyapısında başlayan Yasin Özcan'ı 2025 yılında Aston Villa kadrosuna kattı. Sonrasında Belçika ekibi Anderlecht'e kiralanan 19 yaşındaki defans oyuncusu, A Takım'da 5 maça çıktı. Milli oyuncu Anderlecht'in U23 takımında da 4 maçta forma giydi.