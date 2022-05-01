Beşiktaş U19: 1-1 - Son Dakika
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Beşiktaş U19: 1-1

01.05.2022 19:26
Beşiktaş U19: 1-1

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan SahaHAKEMLER: Ahmet Ulu, Selahattin Ak, Oğuzhan Bahçıvan KAYSERİSPOR U19: Ali Özdoğan - Talha Karataş, Eren Arıkan (Dk. 77 Enes Koçoğşu), Göktuğ Yayla, Bilal Ceylan, Berat Eskin (Dk. 68 Eray Özbek), Hayrullah Erkip, Kürşat Babamoğlu (Dk.

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Ahmet Ulu, Selahattin Ak, Oğuzhan Bahçıvan KAYSERİSPOR U19: Ali Özdoğan - Talha Karataş, Eren Arıkan (Dk. 77 Enes Koçoğşu), Göktuğ Yayla, Bilal Ceylan, Berat Eskin (Dk. 68 Eray Özbek), Hayrullah Erkip, Kürşat Babamoğlu (Dk. 77 Seyitcem Gökberk), Etham Balcı, Emincan Uysal (Dk. 5 Tolun Orhun),  Berkan Aslan (Dk. 77 A.Kağan) BEŞİKTAŞ U19:   Göktuğ Baytekin - Burak Selver, Badra Cisse, Egemen Tutar, Efe Can, Berkay Kençtemur (Dk. 46 Cemal Azad) (Dk. 87 Görkem Efe), Necati Bilgiç, Berkay Vardar (Dk. 90+2 Abdulmecid Dönmez), Emirhan Delibaş, Semih Kılıçsoy, Koray Yağcı (Dk. 77 Kadircan Bilikli)GOLLER: Dk. 88 Bilal Ceylan (Kayserispor) Dk. 74 Koray Yağcı (Beşiktaş)KIRMIZI KART: Dk. 3 Ali Özdoğan (Kayserispor U19)U19 Süper Ligi 32'nci haftasında sahasında oynanan maçta Kayserispor U19, Beşiktaş U19 ile 1-1 berabere kaldı.

- Kayseri
Beşiktaş U19: 1-1
Beşiktaş U19: 1-1
Beşiktaş U19: 1-1
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Yukatel Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından Yukatel Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından Yukatel Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından - Berna Gözbaşı Yukatel Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından - Berna Gözbaşı

Mustafa Kemal Atatürk, Ali Özdoğan, Kayserispor, Ahmet Ulu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş U19: 1-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş U19: 1-1 - Son Dakika
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