UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 5 - Lugano: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 5 - Lugano: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında Lugano'yu 5-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

29.08.2024 23:56
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- UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 5 - Lugano: 1 (Maç sonucu)

İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İsviçre ekibi Lugano'yu 3-3'ün rövanşında 5-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Aliseda, ceza sahası içi sol tarafından pasını aktardı. Kale önünde Vladi'nin dokunuşunda meşin yuvarlak boş ağlarla buluştu. 1-1

66. dakikada sol taraftan Semih Kılıçsoy'un ceza yayına çıkardığı topta Rafa Silva bekletmeden savunma arkasına pasını aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazında Gedson Fernandes'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

70. dakikada sol taraftan Immobile pasını ters kanattaki Rashica'ya aktardı. Rashica'nın bekletmeden savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Rafa Silva'nın ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

71. dakikada Gedson Fernandes'in pasında topla buluşan Immobile sol taraftan ceza sahasına girip rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-1

90+2. dakikada sol taraftan Salih'in sağ taraftan pasında top savunmanın da müdahalesiyle ceza sahası içi sol tarafındaki Muçi'ye geldi. Muçi'nin şutunda kaleci Saipi topu ayağıyla çeldi. Pozisyonun devamında kale önünde Salih Uçan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-1

Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Grigoriu

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes (Salih Uçan dk. 87), Rashica (Ndour dk. 78), Rafa Silva (Can Keleş dk. 87), Semih Kılıçsoy (Muçi dk. 67), Immobile (Mustafa Hekimoğlu dk. 78)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Colley, Demir Ege Tıknaz, Zaynutdinov, Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Lugano: Saipi, Zanotti (Brault-Guillard dk. 77), Papadopoulos, El Wafi (Mai dk. 46), Valenzuela, Grgic (Bottani dk. 71), Mahmoud (Doumbia dk. 46), Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi (Cimignani dk. 77)

Yedekler: Osigwe, Mina, Macek, Marques, Correia, Przybylko

Teknik Direktör: Mattia Croci-Torti

Goller: Immobile (dk. 7 ve 71), Gedson Fernandes (dk. 66), Rafa Silva (dk. 70), Salih Uçan (dk. 90+2) (Beşiktaş), Vladi (dk.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 5 - Lugano: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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